Vertrag mit Wärme Hamburg : 20.000 Haushalte in Hamburg erhalten ab 2024 Industriewärme von Aurubis

Innovativ und umweltfreundlich: Die Pläne von Aurubis und Wärme Hamburg zur Industriewärmeversorgung ab Herbst 2024 könnten 100.000 Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß jährlich vermeiden.

Hamburg | Vom Herbst 2024 an sollen rund 20.000 Haushalte in Hamburg mit Industriewärme aus der Kupferproduktion von Aurubis versorgt werden. Das teilten Europas größte Kupferhütte und der Versorger Hamburg Wärme am Freitag nach der Unterzeichnung eines langfristigen Wärmeliefervertrags mit. Weiterlesen: Keine Klagen von Naturschützern: Grünes Licht für Fern...

