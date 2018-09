2018 : 2. Elbfest Hamburg: Europas größte Traditionsschiffsflotte zu Gast

Höhepunkt ist laut Veranstalter am Sonntag die Traditionsschiffsparade mit rund 50 Schiffen. Das letzte Fest fand 2016 statt.

von dpa

21. September 2018, 11:33 Uhr

Hamburg | Das Elbfest Hamburg feiert wieder das maritime Erbe der Hansestadt. Unter dem Motto „Hafenbekenntnisse“ erwartet die Besucher an diesem Wochenende beim zweiten Elbfest ein abwechslungsreiches Programm. Gefeiert wird auf beiden Elbseiten, insbesondere im Sandtorhafen in der HafenCity, im Hafenmuseum und Hansahafen sowie im Museumshafen Övelgönne.

Höhepunkt und Abschluss des Elbfestes ist laut Veranstalter am Sonntag die Traditionsschiffsparade mit rund 50 Schiffen – darunter der Raddampfer Kaiser Wilhelm sowie zahlreiche Dampfschiffe, Ewer, Segel- und Motorschiffe. Die nach Angaben der Veranstalter größte Traditionsschiff-Flotte Europas startet um 15 Uhr zwischen der Spitze des Hansahöfts und der Elbphilharmonie und fährt an den Landungsbrücken vorbei in Richtung Blankenese.

Bei der Premiere 2016 lockte das Elbfest rund 50.000 Besucher nach Hamburg. Es findet nun alle zwei Jahre im Wechsel mit den Cruise Days statt.

