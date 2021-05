Gedenkfeier in Hamburg : Vor 39 Jahren verbrannte sich Semra Ertan auf St. Pauli selbst

Die 25-jährige türkische Dichterin beging 1982 auf dem Kiez Suizid – sie kündigte ihre Tat als Protest gegen Rassismus an.

Hamburg | Es ist der 24. Mai 1982. Auf der Simon-von-Utrecht-Straße auf St. Pauli übergießt sich Semra Ertan mit Benzin und zündet sich an. Ein Polizeiwagen fährt zufällig vorbei, die Beamten ersticken die Flammen mit Decken, bringen Ertan in ein Krankenhaus. Dort stirbt sie zwei Tage später an ihrem 25. Geburtstag. Ertan hatte am Abend zuvor beim NDR und beim ...

