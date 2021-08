Aktuelle Corona-Zahlen : 190 Neuinfektionen am Sonntag – Inzidenz in Hamburg steigt auf 89,6

Insgesamt haben sich in der Hansestadt bislang 85.113 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Hamburg | Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 89,6 gestiegen. Dies teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Am Samstag lag die Inzidenz noch bei 87,8. Demnach kamen am Sonntag 190 Neuinfektionen hinzu, nach 215 am Samstag. Vor einer Woche hatte es 157 Neuinfektionen gegeben, die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000...

