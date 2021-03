Polizei sucht Zeugen : 19-Jähriger nach Streit in Hamburg lebensgefährlich mit Messer verletzt

Am Dienstagnachmittag versammelten sich im Stadtteil Farmsen-Berne rund 30 Jugendliche – und gingen aufeinander los.

31. März 2021, 14:32 Uhr

Hamburg | Nach einer Auseinandersetzung zahlreicher Jugendlicher in Hamburg, bei der ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Ermittlungen hätten sich an einem Streit im Stadtteil Farmsen-Berne am Dienstagnachmittag bis zu 30 Jugendliche beteiligt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei seien auch Waffen wie ein sogenannter Totschläger und ein abgebrochener Billard-Stock eingesetzt worden. Auch von einer Schusswaffe und einem Messer wurde laut Polizei berichtet.

19-Jähriger erlitt mehrere Messerstiche

Beim Eintreffen der Beamten entfernten sich die Jugendlichen den Angaben zufolge schlagartig in unterschiedliche Richtungen. Der Besatzung eines Streifenwagens fiel im Bereich des U-Bahnhofs Farmsen ein 19-Jähriger auf, der mit mehreren Messerstichen verletzt worden war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei sein Zustand wieder stabil. Die Mordkommission ermittelt.