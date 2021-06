Attacke am Bahnhof Harburg : 1,62 Promille: 19-Jährige schlägt Polizisten zu Boden

Zuerst warf sie mit Bierflaschen um sich. Als die Polizei einschritt, wurde die junge Frau rabiat.

Hamburg | Eine 19-Jährige hat am Sonntagabend am Bahnhof Harburg einen Bundespolizisten verletzt. Der Beamte wollte die junge Frau aus dem Bahnhof führen – dabei schlug und trat sie so heftig um sich, dass der Polizist stürzte und sich am Knie verletzte. Die Polizei war alarmiert worden, weil die 19-Jährige und ein Begleiter sich am Bahnsteig heftig gestritt...

