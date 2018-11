Eurojackpot : 18 Millionen Euro gehen nach Hamburg

Insgesamt fünf Tipper teilen sich den Gewinn. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen.

16. November 2018, 21:29 Uhr

Hamburg | Fünf Tipper unter anderem in Deutschland teilen sich den 90-Millionen-Eurojackpot. Jeweils 18 Millionen Euro gehen nach Hamburg und Hessen sowie im Ausland nach Spanien, Italien und Finnland. Mit den Gewinnzahlen 13 - 15 - 18 - 39 - 45 und den beiden Zusatzzahlen 5 und 6 lagen die Spieler - oder Tippgemeinschaften - nach zehn Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.

Seit dem Start der europäischen Lotterie im Jahr 2012 mit ihren inzwischen 18 Teilnehmerländern war der Eurojackpot zum sechsten Mal auf die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro angewachsen, dreimal davon allein in diesem Jahr. Zuletzt hatten Tipper aus Sachsen-Anhalt und Hessen im Spiel um die Höchstsumme im Juli richtig gelegen und sich den Gewinn von je 45 Millionen geteilt. Im Februar räumte ein Finne den Maximalbetrag ab.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.