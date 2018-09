Hamburg-Harburg : 18-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt – Festnahme

Die Polizei hat die Wohnung eines 24-Jährigen durchsucht. Dort fand sie das Tatmesser.

von dpa

17. September 2018, 13:31 Uhr

Hamburg | Ein 18-Jähriger ist am Wochenende bei einem Streit zwischen jungen Männern in Hamburg-Harburg niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein 24 Jahre alter Mann als dringend tatverdächtig festgenommen.

Der Streit habe sich am Samstagabend zunächst verbal in einer S-Bahn der Linie S3 entwickelt und sei dann später vor einer Shisha-Bar in Gewalt eskaliert. Der 24-Jährige sei mit seinen Begleitern schließlich in die Bar und dann durch einen Hinterausgang vom Tatort geflohen, der 18-Jährige von Verwandten mit einer lebensgefährlichen Lungenverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen sei sein Zustand aber stabil.

Der 24-Jährige sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung hatte die Polizei am Sonntag Kleidung sowie das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?