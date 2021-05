Versuchtes Tötungsdelikt : 18-Jähriger sticht in Hamburg auf 14-Jährigen ein – Haftbefehl

Die Jugendlichen gerieten in einen Streit. Der 18-Jährige zückte daraufhin ein Messer und verletzte den 14-Jährigen schwer.

Hamburg | Ein 18-Jähriger ist nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hamburg einem Haftrichter zugeführt worden. Der Mann soll einen 14-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf der Straße Bei den Höfen am Freitagnachmittag zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten, d...

