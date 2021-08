Bis zu den Herbstferien : Gegen Corona: 18.000 mobile Luftfilter in Hamburger Schulklassen

Insgesamt sollen 10.000 Unterrichtsräume ausgestattet werden – geliefert werden die Geräte an Grundschulen.

Hamburg | Bis zum Ende der Herbstferien sollen 18.000 der mehr als 21.000 bestellten mobilen Luftfilter an Hamburgs Schulen ausgeliefert sein. Die übrigen 3000 Geräte sollen im Oktober in den Klassenräumen aufgestellt werden, teilte die Schulbehörde am Donnerstag mit. „Mit unserer sehr umfangreichen Bestellung von mobilen Luftfiltergeräten wollen wir Hamburgs S...

