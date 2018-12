Hamburg : 15-Jähriger soll zwei Jugendliche mit Messer schwer verletzt haben

Ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen in Hamburg ist eskaliert. Ein Jugendlicher steht unter Tatverdacht.

von dpa

09. Dezember 2018, 15:15 Uhr

Hamburg | Nachdem zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche im Hamburger Stadtteil Hamm mit einem Messer schwer verletzt wurden, hat die Polizei einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen identifiziert. Am Freitagnachmittag war laut Polizei ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Insgesamt seien 20 Jugendliche an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Der 15-Jährige soll im Verlauf des Streits zum Messer gegriffen und die beiden Jugendlichen verletzt haben. Der 16-Jährige schwebte zunächst in Lebensgefahr und musste notoperiert werden. Am Sonntag war sein Leben nicht mehr in Gefahr, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verletzten befanden sich jedoch noch im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde nach seiner Identifizierung am Samstagmorgen und einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung seiner Eltern im Stadtteil Lurup zunächst festgenommen. Mangels Haftgründen wurde er jedoch später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauerten an.

Was sind Haftgründe? Neben dem dringenden Tatverdacht und der Verhältnismäßigkeit ist ein Haftgrund die wichtigste Voraussetzung der Anordnung der Untersuchungshaft. Geregelt wird dies im § 112 Abs. 2 Nr. 1 StPO Voraussetzungen der Untersuchungshaft; Haftgründe (1) Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht. (2) Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 1. festgestellt wird, daß der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält, 2. bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, daß der Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder 3. das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, und wenn deshalb die Gefahr droht, daß die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde (Verdunkelungsgefahr).

