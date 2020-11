Zeugen gesucht : 14-jähriges Mädchen am Eimsbütteler Marktplatz in Hamburg unsittlich berührt

Das Mädchen war auf dem Nachhauseweg, als der Täter angelaufen kam. Die Mutter des Mädchens verständigte kurze Zeit später die Polizei.

26. November 2020, 15:11 Uhr

Hamburg | Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter am Eimsbütteler Marktplatz ein 14-jähriges Mädchen unsittlich berührt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen auf dem Nachhauseweg, als der Täter angelaufen kam und sie sogleich unsittlich berührte. Anschließend soll er in Richtung Fruchtallee geflüchtet sein.

Die Mutter des Mädchens verständigte kurze Zeit später die Polizei. Im Rahmen daraufhin eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit insgesamt zehn Funkstreifenwagen konnte der Täter allerdings nicht mehr angetroffen werden.

Er wird bislang wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70 Meter groß, schlank, mit sportlicher Figur, etwa 30 bis 40 jahre alt. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben sowie einen dunklen Vollbart, Brille und eine schwarze Wollmütze und eine grün-schwarze Jacke getragen haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.