Pandemie : 13 neue Todesfälle: Hamburg verzeichnet jetzt über 1000 Corona-Tote

Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr sind insgesamt 1003 Bürger Hamburgs mit Corona-Nachweis gestorben.

Hamburg | Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat in Hamburg die 1000er-Marke überschritten. Wie das Robert Koch-Institut am Mittwoch mitteilte, starben in der Hansestadt seit Ausbruch der Pandemie 1003 Menschen an oder mit Corona. Damit st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.