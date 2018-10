Hamburger Polizei sucht Zeugen : 13 Autos in Winterhude zerkratzt

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich überwiegend um hochwertige SUVs.

Hamburg | Von einer politisch motivierten Tat geht die Polizei Hamburg im Fall von 13 zerkratzten Geländewagen in Winterhude aus. Die Fahrzeuge waren allesamt in der Sierichstraße geparkt. In die Motorhauben wurde in der Nacht von Samstag (20. Oktober) auf Sonntag jeweils ein großes A in einem Kreis geritzt.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es bislang nicht, die Polizei sucht nach Zeugen. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Nummer 040/4286-56789.