Infektionen am Sonntag : 116 neue Corona-Fälle in Hamburg – Zahlen gehen weiter leicht zurück

Fast 20.000 Hamburger haben bereits ihre zweite Corona-Impfung bekommen.

Hamburg | In Hamburg sind mittlerweile mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden als seit Pandemiebeginn mit dem Virus infiziert wurden. So haben in den vergangenen Wochen bereits fast 54.000 Menschen mindestens eine Spritze gegen das Virus bekommen, wie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.