Für Kurzentschlossene : „No Filter“-Tour: 1000 zusätzliche Karten für Rolling Stones in Hamburg

Hamburg | Gute Nachrichten für alle Rolling Stones-Fans, die beim Kartenverkauf für die „No Filter“-Tour bisher leer ausgingen. Zumindest für die Kurzentschlossenen. Am Mittwoch ab 10 Uhr gibt es noch einmal 1000 Sitzplatz-Karten für das ausverkaufte Konzert im Hamburger Stadtpark am 9. September. Einige Plätze könnten mit eingeschränkter Sicht zur Bühne einhergehen, weshalb diese vergünstigt angeboten werden. Das teilte der Veranstalter FKP Scorpio am Dienstag mit.

1000 zusätzliche Karten sind am Mittwoch um 10 Uhr auf www.eventim.de erhältlich.

Zuvor wechselten 80.000 Tickets innerhalb kürzester Zeit den Besitzer. Grund für die neuen Tickets sind dem Veranstalter zufolge aktualisierte Bühnen- und Geländepläne.

von shz.de

erstellt am 26.Jul.2017 | 09:44 Uhr