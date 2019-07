Demo in Hamburgs Innnenstadt : 1000 junge Menschen gegen die Erdüberlastung

Anlass der Demonstration am Gänsemarkt war der sogenannte „Earth Overshoot Day“.

29. Juli 2019, 17:55 Uhr

Bis zu tausend vor allem junge Menschen haben am Montag in Hamburg für einen nachhaltigeren Umgang mit den natürlichen Ressourcen demonstriert. Anlass war der sogenannte „Earth Overshoot Day“ – auf Deutsch: Erdüberlastungstag, der den Zeitpunkt markiert, an dem die für das Jahr zur Verfügung stehenden nachwachsenden Ressourcen verbraucht sind.

Hinter einem Banner mit der Aufschrift „Endliche Ressourcen – Unendliche Ignoranz“ zogen die Demonstranten auf einem Rundkurs vom Gänsemarkt durch die Hamburger Innenstadt und forderten die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft auf, wirksame Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung zu ergreifen.

Zu dem Protest aufgerufen hatten die Schülerbewegung Fridays for Future, Greenpeace, BUND, BUNDjugend, Naju und das Zentrum für Mission und Ökumene. Während die Polizei von anfänglich 800 Teilnehmern sprach, schätzte eine Vertreterin von Fridays for Future die Zahl auf bis zu tausend.