Bis zu 51.303 Euro je Hektar in SH : Grundstücke für Landwirte sind so teuer wie nie

Kiel | Bauern, die in Schleswig-Holstein Land besitzen, können sich glücklich schätzen. Wer pachtet, muss hingegen immer tiefer in die Taschen greifen: Der Kaufwert landwirtschaflticher Nutzflächen befindet sich im Norden auf einem Rekordhoch. Im Durchschnitt lag der Preis im vergangenen Jahr bei 27101 Euro je Hektar und damit zwei Prozent über dem Niveau von 2015. Das teilte das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein gestern mit.

Vor allem für landwirtschaftliche Betriebe, die wachsen wollen, sind finanzierbare Bodenpreise wichtig. Denn mit steigenden Flächenpreisen steigt auch die Pacht.

Einige Böden sind wahre Luxusgüter: 51303 Euro für einen Hektar Land in Nordoldenburg/Fehmarn war der Spitzenwert in der Auswertung von 764 Veräußerungsfällen durch das Statistikamt (ohne Gebäude und Inventar): „Der durchschnittliche Kaufwert variiert zwischen 12370 bis 51303 Euro je Hektar“, heißt es in einer Mitteilung. Zum Vergleich: 1980 lag in Schleswig-Holstein der damalige Höchststand bei 14300 Euro je Hektar.

Am teuersten sind landwirtschaftliche Fläche im Osten Schleswig-Holsteins. Auf den lehmigen Böden des Hügellandes lassen sich beste Erträge erzielen. Der Preis dafür: durchschnittlich 31654 Euro je Hektar. Dem folgt die Marsch entlang der Nordsee (27427 Euro).

Seit 2006 beobachtet die schleswig-holsteinische Landwirtschaftskammer mit Sitz in Rendsburg kontinuierlich steigende Flächenpreise. „Schönheit vergeht, Land besteht“, fasst Pressesprecherin Isa-Maria Kuhn die Hintergründe der Entwicklung mit einer bäuerlichen Weisheit zusammen. Gerade in Schleswig-Holstein seien die Böden fruchtbar und damit attraktiv für Investoren. „Die Betriebe sind wie alle wirtschaftlichen Unternehmen bestrebt zu wachsen und wir haben wahnsinnig niedrige Zinsen. Die Nachfrage ist also groß“, so Kuhn.

Doch das Land ist begrenzt und große Bauvorhaben bei Infrastrukturprojekten benötigen Ausgleichsflächen, was die Preise weiter treibe. Das Nachsehen haben Betriebe, die zuletzt nicht ausreichend gut wirtschaften konnten. Ihnen fehlen die Mittel für Investitionen. Durch die Milchkrise sind das in Schleswig-Holstein vor allem Höfe mit dem Hauptstandbein Milch. Hierzulande mussten 2016 mindestens 400 Milchviehhalter aufgeben.

Auch der der Kieler Agrarökonom Prof. Uwe Latacz-Lohmann nennt als erstes die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsflächenregelungen bei Eingriffen in die Landschaft als eine der Ursachen für die Preisentwicklung. So würden etwa beim Bau der Hinterlandanbindungen für die Fehmarnbelt-Querung absehbar in großem Umfang Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen. Dies verteuere die verbleibenden Flächen ebenso wie die Kompensationsregeln bei der Ausweisung von Windparks. Mit so genannten Ersatzgeldern kauften sich Windmüller bei den Unteren Naturschutzbehörden für Eingriffe in die Landschaft frei. Die Behörde zahle mit dem Geld Projektpartner etwa für die Renaturierung landwirtschaftlicher Flächen. Als Käuferin trete dabei häufig auch die Stiftung Naturschutz auf. Mit der Verknappung von Flächen steige deren Preis.

Auswirkungen habe die Preisentwicklung vor allem für wachstumswillige landwirtschaftliche Betriebe, sagte Latacz-Lohmann. „Für die wird es teuer, zusätzliche Flächen in die Nutzung zu nehmen“. Denn mit den Bodenpreisen seien in den vergangenen Jahren auch die Pachtpreise gestiegen. Zudem würden bei Veräußerungen oder Verpachtungen nicht selten die als Einkommens-Beihilfe gedachten Direktzahlungen der EU von bis zu 300 Euro je Hektar in den maximalen Kaufpreis eingerechnet. Dass die Preisentwicklung den Strukturwandel in der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft beschleunigt, sieht Latacz-Lohmann nicht. Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen Nord- und Ostsee um durchschnittlich drei bis vier Prozent, und zwar weitestgehend unabhängig von Änderungen in den agrarpolitischen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Agrarsektors.

von Tobias Fligge, Peter Höver

erstellt am 20.Jun.2017 | 14:36 Uhr