Deutsche Minderheit in Dänemark : Zeitung „der Nordschleswiger“ erscheint (fast) nur noch digital

„Der Nordschleswiger“ setzt ein Zeichen im digitalen Wandel. Die Bereitschaft – auch der älteren Leser – ist groß.

Apenrade | 101 Jahre nach dem deutsch-dänischen Grenz-Referendum von 1920 stellt die Zeitung der deutschen Minderheit in Dänemark ihre gedruckte Tageszeitung ein. Die Zeitung, die zuvor täglich im sh:z-Druckzentrum in Büdelsdorf durch die Druckpressen lief, wird in...

