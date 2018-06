Vorbereitung auf 100-Jahr-Feier : Volksabstimmung 1920: Was wissen Sie über den Schicksalstag Schleswig-Holsteins?

2020 wird im Grenzland groß gefeiert: 100 Jahre sind vergangen seit der Schleswig-Entscheidung. Ein Quiz mit Anlass.

von Götz Bonsen

22. Juni 2018, 08:22 Uhr

Seit 1460 hatte es in Schleswig-Holstein „Up ewig ungedeelt“ geheißen, doch die Volksabstimmung am 14. März 1920 stampfte eine Grenze zwischen Deutschland und Dänemark auf die Landkarten, die es so zuvor nicht gegeben hatte. Die Volksabstimmung in zwei Zonen half letztlich, den blutigen Streit um Schleswig und Holstein zu einem Ende zu führen. Jahrhundertelang war es zuvor nicht gelungen. Die beiderseits der Grenze entstandenen nationalen Minderheiten gelten heute als Muster-Exempel.

Am 1. Juni hat 2018 Flensburgs Ex-Oberbürgermeister Simon Faber als „Projektleiter Wiedervereinigung ('Genforening') 2020“ seinen Dienst aufgenommen. Die Pläne der Dänen sind groß, das 100-jährige Jubiläum gebührend zu feiern. Anders als beim 2014 in Düppel groß gefeierten Gedenktag zur Schlacht von 1864 wird es 2020 wohl auch eine Beteiligung führender deutscher Politiker geben. Außenminister Heiko Maas hat gemeinsam mit seinem dänischen Amtskollegen die Schirmherrschaft für das „deutsch-dänische kulturelle Freundschaftsjahr“ übernommen.

Um bis dahin das Wissen über die damaligen Gegebenheiten wachzurufen, haben wir schon mal Quiz entwickelt.

mit dpa