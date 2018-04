Vermisste Natasha : Presse-Panne: Boulevardzeitung beliefert halb Dänemark mit Titelseite aus Filmdreh

Schon das Datum verwirrte die Leser und noch mehr der Aufmacher: Aus Krimi-Requisite wurde Tagesgazette.

von Cornelius von Tiedemann/nordschleswiger.dk

10. April 2018, 14:17 Uhr

Aarhus | Die Tageszeitung „B.T.“ ist in Dänemark für Schlagzeilen bekannt, die gelegentlich mehr versprechen, als die Artikel dahinter halten. Doch dass gleich alles komplett ausgedacht ist – das ist neu. Und alles andere als beabsichtigt. Wie genau es dazu kommen konnte, dass das Boulevardblatt am Dienstag in ganz Westdänemark mit der Schlagzeile „Jetzt bekommt sie endlich ihren Frieden“ und dem Foto eines Mädchens aufmachte, dessen Leiche die Ermittler einer Fernsehserie nach zehn fiktiven Jahren fanden, dazu hält sich die Zeitung bedeckt.

„Durch einen produktionstechnischen Patzer“ sei eine falsche Ausgabe veröffentlicht worden, schreibt bt.dk. „In Zusammenhang mit der Produktion einer falschen BT-Ausgabe für eine Krimiserie, ist ein Fehler passiert, durch den die Krimiserien-Ausgabe mit einer fiktiven Aufmachergeschichte und Beiträgen innerhalb der Zeitung anstelle der richtigen BT-Ausgabe verbreitet wurde“, so das Blatt weiter auf seiner Internetseite.

Der Zeitungs-Dummy, eigentlich als Requisit gedacht, wurde an Tausende Haushalte, Arbeitsplätze und Zeitungshändler in ganz Jütland, wo fast die Hälfte der dänischen Bevölkerung lebt, verteilt. Neben der Titelseite, auf der auch auf fiktive Auftritte der aufgelösten dänischen Band Aqua („Barbie Girl“) und Tom Jones' beim Smuk-Festival hingewiesen wird, wurde in der Zeitung ein großer Artikel über den fiktiven Fall „Natasha“ gebracht.

Dem aufmerksamen Leser dürfte dabei schon das Erscheinungsdatum merkwürdig vorgekommen sein: „Sonnabend, 1. Januar 1“, steht auf der Ausgabe. Erst im Februar hatte der Berlingske-Konzern angekündigt, zahlreiche Stellen zu streichen und die B.T. mit der Gratiszeitung MetroXpress zusammenzulegen. Daraufhin hatten Mitarbeiter bei B.T. und Berlingske einen Tag lang die Arbeit niedergelegt, sodass am 1. März keine Zeitung herauskam.