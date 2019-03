Grenzland Dänemark : Massenkarambolage auf Kleiner-Belt-Brücke: Verkehr fließt wieder

Drei Lastwagen und sechs Autos waren ineinander gefahren. Die Brücke musste stundenlang gesperrt werden.

von Dominik Dose/nordschleswiger.dk

02. März 2019, 13:54 Uhr

Die Brücke über den Kleinen Belt ist nach einer Massenkarambolage am Sonnabendmorgen wieder freigegeben. Das meldet die Verkehrsbehörde auf Twitter.

E20 Ny Lillebæltsbroen er spærret i begge retning på grund af et større færdselsuheld. Der er på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont for genåbning. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 2. März 2019

Am Morgen waren drei Lastwagen und sechs Personenautos in einen Unfall auf der Fahrbahn Richtung Odense verwickelt gewesen. Um die Fahrzeuge bergen zu können, mussten auch die Fahrbahnen in Richtung Jütland gesperrt werden. Laut Wachtchef Jesper Brian Jensen von der Polizei für Südostjütland ging die erste Unfallmeldung um 4.19 Uhr bei der Polizei ein. Anschließend sei es zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, so der Wachhabende.

Auch ein Polizeiauto ist in den Unfall verwickelt. Trotz der hohen Zahl an Fahrzeugen, ist nach Informationen der Polizei keine Person ernsthaft zu Schaden gekommen.