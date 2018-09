Digitale Fahrerlaubnis : Führerschein als App: Dänemark schafft den Lappen ab

Dänemark reitet bei der Digitalisierung weiter davon. Bei der Polizeikontrolle wird in Zukunft das Smartphone gezückt.

von Dominik Dose/Nordschleswiger.dk, shz.de

24. September 2018, 17:03 Uhr

Kopenhagen | In Zukunft wird es für Dänen nicht mehr nötig sein, die rote Führerscheinkarte im Portemonnaie bei sich zu führen, denn sie wird innerhalb der kommenden zwei Jahre als Smartphone-App zugänglich sein. Das gab das Finanzministerium am Sonntag per Pressemitteilung bekannt. Damit wird der Führerschein der erste ID-Nachweis, der digitalisiert wird.

Womöglich bleibt die Geldbörse in Zukunft ganz zu Haus, denn es soll neben der etablierten digitalen Bezahlung künftig möglich sein, alle Dinge des Alltags mit dem Smartphone erledigen zu können. Dies ergebe Sinn, da schon heute viele Bürger mit dem Mobiltelefon via MobilPay oder Online-Banking-Apps bezahlen und auch ihre behördliche Post digital erhalten, meint Innovationsministerin Sophie Løhde (Venstre). In die App kann man sich mit einem persönlichen Code oder einem Fingerabdruck einloggen.

„Die meisten Bürger haben ein Smartphone. Es ist ein fester Bestandteil ihres Alltags. Das Mobiltelefon hat das Portemonnaie fast komplett abgelöst. Daher ist es sinnvoll, den Führerschein zu digitalisieren, sodass man alles zusammen hat“, so Løhde zur Nachrichtenagentur Ritzau. Die App dient als Ergänzung zum echten Führerschein, der nach wie vor genutzt werden kann, dann aber häufig wohl zu Hause bleibt. Für Touristen und Grenzpendler ändert sich damit erstmal nichts. Sie werden weiterhin problemlos ihren EU-Führerschein vorzeigen können.

Die Initiative ist einer der sechs Themen einer umfassenden Servicereform der Regierung, die unter dem Titel „Digitaler Dienst der Weltklasse“ läuft. Auch bei der Gesundheitskarte gibt es Überlegungen, sie als App weiterzuführen. Dänen wickeln bereits jetzt den allergrößten Teil ihrer Behördengänge über das Internet ab.