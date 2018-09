Musiklegende mit Gasolin' : Dänischer Sänger Kim Larsen ist tot

Dänemarks Rock-Ikone ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

von Cornelius von Tiedemann/nordschleswiger.dk

30. September 2018, 11:44 Uhr

Kopenhagen | Der dänische Nationalbarde Kim Larsen ist nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben. Er sei am Sonntagmorgen eingeschlafen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Kim Larsen war in seiner letzten Stunde umgeben von seiner Frau Liselotte und seinen sechs Kindern Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmaer und Lui“, schreibt Larsens Impresario Jørn Jeppesen.

Die Beisetzung soll in absoluter Ruhe und im privaten Rahmen stattfinden. Im Sommer hatte Larsen, der einst mit der Band Gasolin' Bekanntheit erlangte, eine Reihe von Konzerten in Norwegen abgesagt, trat aber auf dem Smukfest-Festival in Skanderborg im August auf. Auch seinen Auftritt in Flensburg hatte er wegen seiner Krebserkrankung abgesagt.

Weiterlesen: Kim Larsen sagt Konzerte wegen Krebserkrankung ab