Kampf gegen die Schweinepest : Dänischer Minister erläutert Pläne für den Wildschweinzaun

Der dänische Umwelt- und Nahrungsmittelminister sagt, der Zaun soll Menschen nicht an Grenzpassage hindern.

von Volker Heesch, nordschleswiger.dk

04. April 2018, 13:13 Uhr

„Es wird ein Zaun gegen Wildschweine nur vorübergehend errichtet. Er wird ein markantes Element in der Landschaft darstellen. Vor allem ihr Grundeigentümer werdet ihn zu spüren bekommen“, unterstrich Umwelt- und Nahrungsmittelminister Esben Lunde Larsen (Venstre) gleich zum Beginn seiner Rede bei der Info-Veranstaltung zum Wildschweinzaun. Der Bau war Ende März für über 70 Millionen Kronen von der dänischen Regierung und der Dänischen Volkspartei (DF) vereinbart worden. Rund 200 Interessierte waren ins Tonderner Ecco-Center gekommen, wo neben dem Minister auch Veterinärdirektor Per Henriksen und der Leiter der Filiale Wattenmeer der staatlichen Naturbehörde, Bent Rasmussen, als Zaunbauherren zu Wort kamen.

„Es geht beim Bau des Zauns um den Erhalt vieler Arbeitsplätze und elf Milliarden Kronen (1,48 Milliarden Euro) Exportwert. Der Zaun soll nicht die Menschen an der deutsch-dänischen Grenze an der Passage hindern. Es werden Straßenverbindungen und Bahnstrecken vom Zaun freigehalten. Es werden auch Luken im Zaun mit Schließautomatik eingebaut, damit auch kleine Verbindungswege für Grenzanwohner weiter genutzt werden können“, hat Umwelt- und Nahrungsminister Esben Lunde Larsen während der Informationsveranstaltung zur Abzäunung der Grenze betont. „Über unsere Botschaften machen wir weltweit bekannt, dass wir etwas gegen die Schweinepest unternehmen.“ Er räumte ein, dass der Wildschweinzaun keine Garantie darstelle, eine Einschleppung der afrikanischen Schweinepest zu stoppen.

Die Pest sei nach Angaben von Veterinärdirektor Henriksen nach einem Ausbruch in Georgien vor gut zehn Jahren von russischen Soldaten nach Russland weitergetragen worden – die Armee versorgt ihre Truppen traditionell über einen Bestand lebender Schweine.

Henriksen betonte, dass die dänischen Behörden eng mit den deutschen Einrichtungen, vor allem auch dem zentralen Veterinärforschungsinstitut, dem Friedrich-Löffler-Institut bei Greifswald, kooperieren. „Dort spricht man nicht davon, ob die Seuche nach Deutschland eingeschleppt wird, sondern wann es in Deutschland zu einem Ausbruch kommt“, so Henriksen, der einen Film der deutschen Forscher vorführte, auf dem der Ausbreitungsweg der Schweinepest gezeigt wird. Henriksen unterstrich, dass neben der Abzäunung vor allem intensiver Einsatz gegen illegale Einfuhr von Fleisch aus verseuchten Ländern erforderlich sei.

So habe man Handel mit illegal importierten Würsten aus Polen und der Ukraine aufgedeckt. „Zum Glück war das Fleisch nicht infiziert“, betonte er und beschrieb, dass die Viren in Wurst ebenso wie in Kadavern, aber auch in tierischem Dünger, lange überdauerten.