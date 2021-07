Iller auf Broacker : Vogelgrippe-Ausbruch nahe der Grenze: 38.000 Hühner werden gekeult

Ein Ausbruch der Vogelgrippe in Iller auf Broacker nahe der deutschen Grenze, überrascht die dänische Nahrungsmittelbehörde. Ob der Ausbruch Folgen für deutsche Halter hat, ist unklar.

Iller | Eine Hühnerzucht bei Iller auf Broackerland (Broagerland) nahe der deutschen Grenze ist von Vogelgrippe betroffen. Das bedeutet, dass 38.000 eierlegende Hühner in den kommenden Tagen gekeult werden müssen. Das teilt die dänische Nahrungsmittelbehörde in einer Pressemeldung mit. Es ist der erste Ausbruch der Vogelgrippe in Dänemark seit dem 21. Apri...

