Rennen nach Sonderburg : Tour de France 2022 führt auf drei Etappen durch Dänemark

21 Etappen und drei davon in Dänemark: In Paris sind am Donnerstag die Tour-de-France-Etappen offiziell vorgestellt worden. Grenzlandbewohner können sich auf die dritte Etappe freuen.

Paris | Im Juli 2022 sollen die ersten drei Tour-Etappen in Dänemark ausgetragen werden. Noch nie war der Auslandsstart der Tour so ausgedehnt, noch nie so weit im Norden. Spannend für Grenzland-Bewohner mit Faible für das Radsport-Großevent ist die dritte Etappe. Sie endet am Sonntag, 3. Juli, auf dem Augustenborg Landevej in Sonderburg, nur wenige Kilome...

