Verkehrsprojekt im Grenzland : Voruntersuchung kommt: Neue Details zur Querung von Alsen nach Fünen

Dänemarks Verkehrsminister hat sich am Montag am Fährhafen von Fünenshaff ausgemalt, was eine Brücke von Alsen nach Fünen für den Landesteil bedeuten würde. Dabei gab es eine gute Nachricht.

Sonderburg | Kommt eine feste Querung von Alsen nach Fünen? Wenn ja, wann und in welcher Form? Und wie wird die Straßenführung zwischen Fünenshaff (Fynshav) und Augustenburg (Augustenborg) aussehen? Es gibt noch viele offene Fragen, die in den kommenden Jahren geklärt werden müssen. Transportminister Benny Engelbrecht hat am Montag zusammen mit Sonderburgs Bürg...

