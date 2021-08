„H2 Energy Europe“ : Energieunternehmen baut in Esbjerg größte Wasserstoff-Anlage Europas

Das Energieunternehmen aus der Schweiz will in Esbjerg die größte Power-to-X-Anlage Europas bauen. Das Vorhaben soll bis zu 300 Arbeitsplätze schaffen.

Esbjerg | Bis 2024 soll in Esbjerg die größte Wasserstoff-Anlage Europas mit bis zu 300 Arbeitsplätzen entstehen. Das Schweizer Energieunternehmen „H2 Energy Europe“ plant, Milliarden in den Bau der „PtX-Anlage“ zu investieren, so die Kommune Esbjerg in einer Presseerklärung. Zur Sache Die Anlage wird Ökostrom in Wasserstoff umwandeln, der direkt in Las...

