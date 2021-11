Halk in Nordschleswig : Dänischer Hobby-Archäologe findet Silberschatz aus der Römerzeit

Sondelgänger René Jacobsgaard hat auf einem Acker in der Nähe von Hadersleben eine große Menge an Silberdenaren gefunden, unter anderem aus der Zeit Kaiser Neros. Es ist ein bislang einzigartiger Fund in der Grenzregion.

Hadersleben/Halk | Es war ein Zufallstreffer, dass René Jacobsgaard, Hobby-Archäologe aus Starup in Nordschleswig, auf einem Acker auf dem Haderslebener Ness den Fund seines Lebens machte. Bereits zu Ostern hatte er auf dem Feld 54 Denare entdeckt, Silbermünzen aus der jüngeren römischen Eisenzeit. In der vergangenen Woche untersuchten die Fachleute von Museum Sønder...

