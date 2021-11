Corona-Neuinfektionen : Dänemark meldet für 2021 neuen Tageshöchstwert

2598 Neuinfektionen binnen 24 Stunden sind der höchste Wert des Jahres. Dänemark hatte im September alle Corona-Beschränkungen im Land aufgehoben.

Kopenhagen | Dänemark hat den bisher höchsten Tageswert an nachgewiesenen Corona-Fällen in diesem Jahr verzeichnet. 2598 Neuinfektionen mit dem Coronavirus kamen in den vergangenen 24 Stunden hinzu, wie am Donnerstag, 4. November, aus einer Auflistung des dänischen Gesundheitsinstituts SSI hervorging. Das waren über 600 mehr als am Vortag. Zum Vergleich: Vor einem...

