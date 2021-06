Jubiläum zur Grenz-Entscheidung : Frank-Walter Steinmeier in Dänemark: Am Nachmittag geht´s zur Königin

Nun ist Frank-Walter Steinmeier zum hundertjährigen Jubiläum der 1920 per Abstimmung herbeigeführten Grenzziehung mit Modellcharakter in Kolding eingetroffen.

Kolding | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die friedliche Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark vor rund 100 Jahren als wegweisend für die Verständigung beider Länder bezeichnet. Es habe Modellcharakter, wie respektvoll die deutsche Minderheit in Dänemark und die dänische Minderheit in Deutschland miteinander umgingen, sagte er am Samstag in...

