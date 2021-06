Maskenpflicht nur noch im ÖPNV : Dänemark lässt ab Montag die Masken fallen

Die Parteien einigten sich auch in den Bereichen Gastronomie und Kultur auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln. So sollen in den kommenden Wochen weitere Hürden fallen.

Kopenhagen | In Dänemark fällt ab kommenden Montag die Maskenpflicht. Sie gilt dann nur noch im öffentlichen Nahverkehr. Das verkündete der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke am frühen Donnerstagmorgen nach mehr als zwölf Stunden politischer Verhandlungen auf einer Pressekonferenz. Mundschutz nur noch im öffentlichen Verkehr „Das Verhandlungserg...

