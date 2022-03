Ein persönliches Gespräch : „Vis ses“: Anti-IS-Kämpfer Tommy Mørck verabschiedet sich in Richtung Ukraine

„Hast du Pläne, irgendwo zu helfen?“, frage ich Tommy Mørck am Montagabend. Ich will herausfinden, ob er in die Ukraine gehen möchte. Seine Antwort lautet „Ja.“ Eine ganz persönliche Momentaufnahme.

Apenrade | Wer den „Nordschleswiger“, die Zeitung der deutschen Minderheit in Dänemark, regelmäßig liest, wird sicherlich auf die Geschichte von Tommy Mørck gestoßen sein. Im Herbst 2016 ging er für ein halbes Jahr nach Syrien und schloss sich dort der kurdischen Miliz YPG an, um die Bevölkerung gegen den IS zu verteidigen. Wir haben darüber berichtet. Und au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.