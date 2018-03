Zwischen Abfahrt Geschendorf und Mönkhagen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallort erstreckte sich über 300 Meter.

von shz.de

10. März 2018, 10:53 Uhr

BAB A20 (ots) -



Am Freitag den 09.03.2018 kam es in den späten Abendstunden zu

einem folgenschweren Unfall auf der Bundesautobahn A20. Ein in

Richtung Lübeck fahrendes Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug

sich mehrfach. Der Fahrer, der allein in seinem Fahrzeug saß, verlor

die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr mit vermutlich sehr hoher

Geschwindigkeit, denn die Fahrzeugteile verteilten sich auf über 300

Meter über Autobahn, Böschung und auch angrenzendes Feld, auf dem das

Fahrzeug zum stehen kam. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem

brennenden Wrack befreien, da die Fahrertür im Unfallverlauf

herausgerissen wurde. Er wurde schwer verletzt zunächst von einer

Mitarbeiterin des Roten Kreuz Segeberg betreut, die als Ersthelferin

zufällig am Unfallort vorbeikam. Die A20 Wehren Freiwillige Feuerwehr

Geschendorf, Strukdorf und Westerrade waren über 2 Stunden damit

beschäftigt, die Unfallstelle auszuleuchten, auslaufende

Betriebsstoffe aufzunehmen und Trümmerteile von der Fahrbahn zu

entfernen. Mit im Einsatz waren: 1 Notarzt, 2 Rettungswagen und die

Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zu Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben

machen.









Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell