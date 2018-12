Zimmervollbrand weitet sich in den Dachstuhl aus - zwei Verletzte

von shz.de

26. Dezember 2018, 17:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages wurde die

Lübecker Feuerwehr um 15:19 Uhr in den Stadtteil Lübeck-Moisling

gerufen. Bei der Ankunft im Bruchweg bestätigte sich im ersten Stock

ein Zimmer im Vollbrand. Zwei Verletzte wurden mit Verdacht auf

Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Personen

waren zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr.



Die Brandbekämpfung erfolgte mit Trupps im Innenangriff und über

Steckleiterteile von außen. Weitere Trupps erkundeten die

benachtbarten Reihenhäuser und versuchen dort eine Brandausbreitung

zu verhindern. Eine Drehleiter mit Wenderohr wurde in Stellung

gebracht, die Ausbreitung in den Dachstuhl konnte allerdings nicht

mehr verhindert werden. Auf Grund einer sehr starken Rauchentwicklung

sind alle Trupps mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, entsprechend

wurde auch ein Abrollbehälter mit weiteren Atemschutzgeräten zur

Einsatzstelle gebracht.



Im Einsatz sind knapp 70 Feuerwehrkollegen und Kameraden der

Lübecker Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren und Kräften vom

Rettungsdienst.



Stand: 17 Uhr konnte noch kein "Feuer aus" gemeldet werden.



Die Brandstelle wird nach dem Einsatz der Polizei übergeben. Zur

Brandursache und zur Schadenshöhe macht die Feuerwehr generell keine

Angaben. Hier wird an die Polizei verwiesen.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Lübeck

- Pressebetreuer -

Björn von Mateffy

Telefon: 0151 / 161 33333

E-Mail: b.mateffy@stfv-hl.de

http://www.stfv-hl.de



Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell