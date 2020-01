Zimmerbrand in Kiel Gaarden

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 20:53 Uhr

Kiel (ots) - Mehrere Anrufer meldeten gegen 18:45 Uhr ein Feuer in einem

leerstehenden Gebäude in der Werftstraße im Kieler Stadtteil Gaarden.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Zimmerfenster im 1.

OG eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses.



Da noch Personen im Gebäude vermutet wurden, schickte der Einsatzleiter mehrere

Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude.

Drei Personen konnten durch die Feuerwehr geretttet und durch den Rettungsdienst

betreut werden. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr zügig bekämpft werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Für die Dauer des Einsatzes musste die Werfstraße stadtauswärts gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache Ost, ein

Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache, der Direktionsdienst, mehrere

Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.



