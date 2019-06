Zehn Verletzte bei Feuer in Lübecker Altenheim

von shz.de

10. Juni 2019, 20:03 Uhr

Lübeck (ots) - Großeinsatz für die Lübecker Einsatzkräfte: Bei

einem Zimmerbrand in der Schwartauer Allee sind am Montagabend zehn

Menschen leicht verletzt worden.



Kurz nach 18 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Feuerwehr

Lübeck gleich mehrere Notrufe über die Rufnummer 112. Die Anrufer

meldeten ein Feuer in der Schwartauer Allee in einem Altenheim.

Entsprechend diesem Meldebild entsandte die Feuerwehr ein

Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst zur

Einsatzstelle.



Die Feuerwehr leitete sofort die Personenrettung und

Brandbekämpfung ein. Eine der insgesamt zehn betroffenen Personen

wurde mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Das Feuer konnte

schnell ein einem Zimmer lokalisiert und gelöscht werden.



Der Leitende Notarzt sichtete alle geretteten Personen. Diese

wurden aufgrund der eingeatmeten Rauchgase mit den bereitstehenden

Rettungswagen in die Lübecker Kliniken transportiert.



Insgesamt waren über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und

Rettungsdienst im Einsatz.









