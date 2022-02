Zahlreiche Sturmeinsätze für die Feuerwehr Kiel

Avatar_shz von

18. Februar 2022, 23:41 Uhr

Kiel (ots) -

Die Feuerwehr Kiel wurde am Freitag Abend zu zahlreichen Sturmeinsätzen alarmiert. Dabei ging es glücklicherweise in allen Fällen nur um Sachschäden. Überwiegend mussten umgestürzte Bäume von Straßen entfernt sowie lose Fassadenteile an Gebäuden gesichert werden. In einem Fall wurde der Sturz eines großen Baumes auf ein Wohnhaus gemeldet. Vor Ort stelle sich heraus, dass der Baum das Gebäude knapp verfehlt hatte.

Bis Mitternacht musste die Feuerwehr zu ingesamt 44 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Eingesetzt wurden neben den Wachen der Berufsfeuerwehr auch alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

