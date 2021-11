+++ Wohnungsbrand mit Menschenrettung in Lütjenburg +++

Avatar_shz von shz.de

21. November 2021, 06:03 Uhr

Plön (ots) -

Heute Nacht kam zu einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Lütjenburg. Gegen 03:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Durch mehrere Notrufe in der Leitstelle Mitte, konnte die Feuerwehr bereits auf der Anfahrt darüber informiert werden, dass es sich hierbei um einen Wohnungsbrand handelt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort konnte bereits eine Wohnung im EG in Vollbrand, mehrere Personen an den Fenstern im 1. und 2.OG, sowie ein verrauchter Treppenraum vorgefunden werden. Sofort wurde eine Menschenrettung eingeleitet, sodass 3 Personen aus dem Gebäude gerettet werden konnten. Parallel hierzu wurde die Brandbekämpfung in der Brandwohnung eingeleitet und weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Durch die sehr schnell eingeleitete Brandbekämpfung konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den Treppenraum und weitere Wohnungen verhindert werden. Insgesamt wurden 4 Personen durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser zu weiteren Untersuchungen transportiert. Ebenso wurde das Kriseninterventionsteam(KIT) an die Einsatzstelle beordert, um den Bewohnern in der jetzigen Situation zur Seite zu stehen.

Am Einsatz beteiligt waren folgende Freiwillige Feuerwehren:

- Stadt Lütjenburg - Behrensdorf - Hohwacht-Neudorf

Ebenfalls am Einsatz beteiligt:

- Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Kreis Plön - 4 Rettungswagen - 1 Notarzteinsatzfahrzeug - Polizei - Kriseninterventionsteam - Energieversorger - Pressesprecher KFV Plön

