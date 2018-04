Wohnungsbrand in Kiel Ravensberg

von shz.de

06. April 2018, 00:34 Uhr

Kiel (ots) - Um 23.09 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Kiel zu

einem Wohnungsbrand in die Hansastraße gerufen. Aus der Wohnung im

3.OG drang dichter Qualm und Flammen schlugen bereits aus den

Fenstern heraus. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht

und abgelöscht werden. In der Wohnung wurde eine Seniorin mit

schweren Brandverletzungen leblos vorgefunden. Sie wurde vom Notarzt

vor Ort rettungsdienstlich versorgt und zur Weiterbehandlung in die

Zentrale Notaufnahme des UKSH verbracht. 24 Kräfte der Feuerwehr und

des Rettungsdienstes waren über eine Stunde im Einsatz. Zur

Brandursache und Schadenhöhe lassen sich noch keine Angaben machen.









Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell