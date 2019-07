Wespennester entfernen - Feuerwehren sind dafür nicht zuständig

von shz.de

09. Juli 2019, 09:13 Uhr

Dithmarschen (ots) - Im Sommer kommt es immer wieder zu Anfragen

bei den Feuerwehren des Kreises Dithmarschen, ob Wespen- und

Hornissennester durch die Brandbekämpfer entfernt werden. Wespen und

Hornissen stehen unter Artenschutz und dürfen daher nicht einfach

getötet oder gar deren Nester entfernt werden. Sollte eine Gefährdung

für Menschen bestehen, kann jedoch durch Inhaber einer entsprechenden

landesbehördlichen Genehmigung geholfen werden. Aufgabe der

Feuerwehren ist dies jedoch nicht!



Wer kennt das nicht? Im Sommer wird der Genuss von süßen Speisen

und Getränken, aber auch das Grillfest auf der Terrasse zu einer

Geduldsprobe - Insbesondere zwei Wespenarten, die Gemeine und die

Deutsche Wespe versuchen ihren Teil der Leckereien abzubekommen.

Viele Menschen geraten bei der Anwesenheit der gelb-schwarzen

Insekten in Stress. Insektenstiche können nicht nur schmerzhaft sein,

sondern bei einigen Menschen auch heftige allergische Reaktionen

auslösen, was ihnen zu Unrecht ein schlechtes Image verleiht. Der

erste Gedanke beim Entdecken eines Wespennestes ist daher meistens:

Weg mit dem Ungeziefer! Aber Vorsicht: Insekten sind nützlich und für

die Flora und Fauna unersetzlich. Aus diesem Grund stehen Wespen und

Hornissen unter Artenschutz und dürfen nicht einfach grundlos getötet

oder entfernt werden. Sollte sich im Garten oder am Wohnhaus ein

Wespen- oder Hornissenvolk angesiedelt haben und eine Gefährdung für

Menschen darstellen, gibt es dennoch eine Lösung. Die Feuerwehr ist

hier allerdings nicht zuständig! Auch wenn in den vergangenen Jahren

teilweise durch Feuerwehren Insektennester vernichtet und entfernt

wurden, ist dies nicht die Aufgabe der Feuerwehr und widerspricht dem

Gedanken des Artenschutzes. Auch über die entsprechende

Fachkenntnisse und Genehmigungen verfügen die Feuerwehren nicht.

Denn, für das Entfernen von streng geschützten Insekten ist eine

landesbehördliche Genehmigung erforderlich. Stefan Heuseler vom

''Naturschutzbund Kreisgruppe Dithmarschen'' besitzt eine solche

''Genehmigung zur Umsiedelung besonders geschützter Arten''. "Die

meisten Wespenarten sind für den Menschen absolut ungefährlich.

Lediglich zwei von ungefähr acht in Dithmarschen heimischen

Wespenarten können sich aggressiv gegenüber dem Menschen verhalten,

nämlich die Deutsche und die Gemeine Wespe.", berichtet der

Wespenexperte. Dabei könne man sagen, dass alle Wespenarten, deren

Nester frei sichtbar, zum Beispiel in Garagen, Carports oder an

Dachrinnen hängen, friedlich seien und nur bei Neststörungen

aggressiv reagieren. Sollte aufgrund einer möglichen Gefahr,

beispielsweise für spielende Kinder, ein Wespen- oder Hornissenvolk

weichen müssen, ist Stefan Heusleler der richtige Ansprechpartner.

"Ich berate betroffene Grundstückseigentümer bei der Lösungsfindung

und kläre über die angesiedelte Insektenart auf.", berichtet

Heuseler. "Wenn eine Gefährdung erkennbar ist, bespreche ich

gemeinsam mit dem Grundstückseigentümer eine geeignete Lösung und

nehme dann zum Beispiel eine artengerechte Umsiedelung vor."



Für den Raum Dithmarschen: Stefan Heuseler berät und hilft gerne

bei Insektenfragen und ist telefonisch unter 0481 / 6850140 sowie

0481 / 7889783 oder unter der E-Mailadresse stefan.heuseler@gmx.de zu

erreichen.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

Pressewart

Ole Kröger

Mobil: 01520-8538343

E-Mail: pressesprecher@kfv-hei.de

http://www.kfv-hei.de/startseite.html



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell