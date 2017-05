Pinneberg (ots) - Wedel: Nachtrag : Großfeuer nach fast zwölf

Stunden nahezu gelöscht - Zahl der Einsatzkräfte steigt auf 220

Datum: Donnerstag, 25. Mai, 2.53 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Rissener

Straße +++ Einsatz: FEU 7 (Feuer, 7 Löschzüge)



Wedel - Zwölf Stunden nach der ersten Alarmierung neigt sich der

Einsatz beim Großfeuer in Wedel, Industriestraße, dem Ende entgegen

(s. ots-Meldung von heute, 7.12 Uhr). Aktuell wird zurückgebaut. Eine

Brandwache wird dann noch vor Ort verbleiben. Das Großfeuer war gegen

2.53 Uhr entdeckt worden. Die Flammen hatten sich schnell über die

gesamte Dachfläche des Gebäudekomplexes, in dem eine Diskothek, ein

Spielcasino, ein Restaurant sowie zwei Autovermietungen beherbergt

waren, ausgebreitet. In der Spitze hatten zeitgleich 180

Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, Rettungsdienst und Polizei an der

Einsatzstelle gearbeitet. Insgesamt waren mehr als 220 Helfer im

Laufe des Tages vor Ort tätig. In den Vormittagsstunden wurden nach

und nach die freiwilligen Feuerwehren aus Holm, Pinneberg und

Tornesch aus dem Einsatz herausgelöst bzw. durch die FF Prisdorf

abgelöst. Außerdem wurde das Technische Hilfswerk (Ortsverband

Pinneberg) mit zwei Kränen alarmiert. Von der Berufsfeuerwehr Hamburg

wurde ebenfalls ein Feuerwehrkran hinzugezogen. Der Plan, das

eingestürzte Dach in Teilen mit Hilfe dieses schweren Geräts von den

Glutnestern darunter heben zu können, ließ sich aber leider nicht

umsetzen. Da ein Einreißen des Gebäudes ebenfalls nicht möglich war,

von den Glutnestern mit Ausnahme einer leichten Rauchentwicklung aber

keine Gefahr mehr ausgeht, entschloss sich die Einsatzleitung, soweit

zurückzubauen. Es verbleibt eine Brandwache vor Ort. Das Deutsche

Rote Kreuz hat die Verpflegung der Einsatzkräfte mit belegten Broten,

Erbsensuppe sowie kalten und heißen Getränken übernommen. . Kräfte FF

Wedel, FF Holm, FF Pinneberg, FF Tornesch, FF Prisdorf, Technische

Einsatzleitung Kreis Pinneberg, ABC-Dienst/Löschzug Gefahrgut Kreis

Pinneberg - Komponente Messen, Kommunale Feuerwehrbereitschaft Kreis

Pinneberg - Komponenten Wasserversorgung und Sonderlöschmittel,

Feuerwehr Hamburg, Rettungsdienst RKiSH, Deutsches Rotes Kreuz,

Technisches Hilfswerk OV Pinneberg, Polizei und Kripo, Stadtwerke

Wedel









