Wedel: Feuer in Wedel, brennt Werkstatt eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes Datum: Mittwoch, 07. Juni 2017, 10.36Uhr Einsatzort: Wedel, Ennbargweg Einsatzart: Feuer 2

Pinneberg (ots) - Wedel - Feuer im Werkstattbereich eines Garten-

und Landschaftsbaubetriebes. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort

eintrafen brannte es bereits mit offener Flammenbildung aus dem Dach

der Halle. Das Feuer ist im Werkstattbereich der Firma ausgebrochen

und in die Richtung des Lagerbereiches der Halle gezogen. Nach der

ersten Lageeinschätzung vom Einsatzleiter wurde die Alarmstufe erhöht

und somit die Feuerwehr Holm zur Unterstützung hinzugezogen. Es

wurden zwei C- Strahlrohre im Innenangriff unter Atemschutz

eingesetzt. Die Maßnahmen zeigten Wirkung und das Feuer konnte im

Werkstattbereich gehalten und abgelöscht werden. Im Lagerbereich

waren mehrere Landwirtschaftsmaschinen und ein PKW abgestellt, sowie

eine mobile Tankstelle und Gerätschaften. Nach kurzer Zeit war das

Feuer unter Kontrolle und die dazu gerufene FW Holm konnte aus dem

Einsatz entlassen werden. Zum Glück gab es bei diesem Feuer keine

Verletzten. Zur Brandentstehung sowie zur Höhe des Schaden können

keine Angaben gemacht werden. In der Spitze waren 56 Einsatzkräfte an

der Einsatzstelle.



Der Einsatz dauerte bis ca. 12:30 Uhr



Zeiten: 10:36Uhr: Alarm FEUG für FW Wedel



10:41Uhr: Alarm FEU2 für FW Holm



Kräfte:



FW Wedel - sieben Fahrzeuge mit 37 Kräfte



FW Holm - zwei Fahrzeuge mit 14 Kräfte



Rettungsdienst: ein RTW



Polizei: zwei Fahrzeuge



Einsatzleiter: 1.HBM Michael Rein, Wehrführer der Freiwillige

Feuerwehr Wedel









