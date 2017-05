Pinneberg (ots) - Wedel: 180 Kräfte bekämpfen Großfeuer in

Gebäudekomplex



Datum: Donnerstag, 25. Mai, 2.53 Uhr Einsatzort: Wedel, Rissener

Straße Einsatz: FEU 7 (Feuer, 7 Löschzüge)



Wedel - Am frühen Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr Wedel zu

einem Großfeuer in einem Gebäudekomplex an der Rissener Straße

gerufen worden. Der Brand breitete sich schnell über den gesamten

Dachstuhl mit einer Grundfläche von knapp 2000 Quadratmetern aus. Es

wurden weitere Feuerwehrkräfte aus Pinneberg, Holm und Tornesch sowie

aus Hamburg alarmiert.Hinzu kommen die Technische Einsatzleitung

Kreis Pinneberg sowie die Komponente Wasserversorgung der Kommunalen

Feuerwehrbereitschaft. Zusammen waren in der Spitze mehr als 180

Feuerwehrkräfte im Einsatz. Hinzu kommen Rettungsdienst, DRK und

Polizei. Das Feuer wird mit Wenderohren über vier

Hubrettungsfahrzeuge (2 Drehleitern, 2 Teleskopmastfahrzeuge),

mehreren Wasserwerfer und handgeführten Strahlrohren von außen

bekämpft. Ein Innenangriff ist nicht möglich. Das Dach ist zu einem

großen Teil eingestürzt. Um die Wasserversorgung musste eine 1,5

Kilometer lange doppelte B-Leitung zu einem leistungsstarken

Hydranten an der Ecke Industriestraße/Feldstraße verlegt werden. Die

Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern. In dem Gebäude

waren keine Personen. Bei den Löscharbeiten wurden zwei

Feuerwehrleute verletzt; sie wurden mit Kreislaufproblemen bzw. einer

leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. In dem

Gebäudekomplex befinden sich unter anderem ein Restaurant, eine

Spielbank, eine Diskothek und zwei Autovermietungen. Aus der Garage

wurden 30 Pkw unversehrt geborgen. Zur Brandursache ermittelt die

Kripo. Der Sachschaden dürfte im Millionen-Euro-Bereich liegen, kann

aber derzeit nicht näher beziffert werden. Der Einsatz wird noch

mehrere Stunden andauern. Es wird unaufgefordert nachberichtet.









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

Fax: (04121) 265951

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

