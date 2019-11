Vier Verletzte nach schwerem Unfall auf der A1 bei Lübeck

Avatar_shz von shz.de

10. November 2019

Lübeck (ots) - Am frühen Sonntagmorgen des 10.11.2019 kam es gegen 3 Uhr auf der

Bundesautobahn A1 zwischen der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum und Bad Schwartau

in Fahrrichtung Norden zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen.



Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, zwei davon schwer.



Dem ersten Notruf zufolge sollten zunächst sieben Personen verletzt sein. Die

Leitstelle der Berufsfeuerwehr Lübeck löste daraufhin das Alarmstichwort für

einen sogenannten Massenanfall von Verletzten aus. Insgesamt waren ca. 40

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.



Die Insassen der Fahrzeuge waren nicht eingeklemmt und konnten nach der

Erstversorgung vom Rettungspersonal befreit und in die nächstgelegenen Kliniken

zur weiteren Behandlung verbracht werden. Eine Person galt als vermisst. Bis zum

Einsatzende konnte diese trotz umfangreicher Suche nicht aufgefunden werden. Für

die Rettungskräfte war der Einsatz gegen 4.40 Uhr beendet. Die Personensuche

wird durch die Polizei fortgesetzt.



Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Norden

voll gesperrt werden.



Am Einsatz waren die Feuerwache 1 und Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr Lübeck,

die Freiwillige Feuerwehr Vorwerk, zwei Notarztwagen, fünf Rettungswagen und ein

leitender Notarzt beteiligt.







