Verkehrsunfall mit 2 Verletzen - Feuerwehr befreit eine Person aus dem Unfallfahrzeug

31. März 2020, 00:33 Uhr

Rendsburg (ots) - Sören - Amt Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 30.03.2020 , 22:26 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH Y)



Gestern (30.03.2020) kam es in Sören zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen verletzt wurden, eine der beiden war im Fahrzeug eingeschlossen.



Montagabend wurde gegen 22:26 Uhr durch einen aufmerksamen Passanten ein Fahrzeug im Straßengraben in Sören, höhe Sörener Holz, gemeldet. Der PKW ist aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hat sich dabei überschlagen und ist auf dem Dach im Straßengraben liegengeblieben. Der ca. 40 Jahre alte Fahrer, wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und war beim Eintreffen der ersten Rettungsdienstbesatzung nicht ansprechbar. Da sich sein Zustand immer weiter verschlechterte, wurde unter Zuhilfenahme von schwerem Technischen Gerät (Schere und Spreizer) eine Sofortrettung eingeleitet. Gegen 23:00 Uhr galt die Person als befreit und an den anwesenden Rettungsdienst und Notarzt übergeben. Anschließend konnte dieser mit Sonderrechten in die Uniklinik nach Kiel befördert werden. Kurz danach tauchte eine weitere Person an der Einsatzstelle auf, die ebenfalls verletzt war. Es stellte sich heraus, dass dies der Bruder des Fahrers ist, welcher ebenfalls mit im Unfallfahrzeug saß. Es wurde ein zusätzlicher Rettungswagen hinzugezogen, welcher den Verletzten versorgte.



Neben den Feuerwehren Bordesholm und Hoffeld, waren zwei Rettungswagen aus Bordesholm und Nortorf, sowie ein Notarzt aus Kiel und Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz.



