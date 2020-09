Verkehrsunfall in Kiel-Suchsdorf

Avatar_shz von shz.de

01. September 2020, 16:23 Uhr

Kiel (ots) - Heute gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Verkehrsunfall im Steenbeker Weg gerufen. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen, nachdem die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Die Fahrerin wurde durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst in ein Kieler Krankenhaus transportiert.



Im Einsatz waren der Löschzug der Hauptwache, die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf sowie der Rettungsdienst mit insgesamt ca. 20 Einsatzkräften.



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell