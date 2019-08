von shz.de

25. August 2019, 23:23 Uhr

Lübeck (ots) - Gegen 22 Uhr wurde die Einsatzleitstelle von der

Autobahnpolizei über einen Verkehrsunfall auf der BAB 20 zwischen AS

Genin und Kreuz Lübeck informiert. An dem Unfall waren drei PKW mit

insgesamt sechs Personen beteiligt. Eine Person wurde durch den

Verkehrsunfall eingeklemmt und schwerst verletzt.



Die Feuerwehr rückte mit der Feuerwache 2, der Freiwilligen

Feuerwehr Moisling sowie sechs Rettungswagen, zwei Notärzten und

einem leitenden Notarzt zur Versorgung der Patienten an.



Die eingeklemmte Person konnte schnell durch die Feuerwehr aus dem

Fahrzeug befreit und zur weiteren Versorgung dem Rettungsdienst

übergeben werden. Zwei Insassen erlitten schwere Verletzungen. Drei

Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.



Alle betroffenen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und

anschließend in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Versorgung

gefahren.



Die Einsatzstelle konnte nach etwa einer Stunde der

Autobahnpolizei für die weitere Unfalldokumentation übergeben werden.









