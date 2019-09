Verkehrsunfall auf dem Westring

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 20:53 Uhr

Kiel (ots) - Kurz nach 20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im

Kreuzungsbereich Westring / Schützenwall in Kiel. Im Bereich der

Ampelkreuzung stießen drei PKW zusammen. Insgesamt drei verletzte

Personen wurden durch den Rettungsdienst Kiel versorgt und in Kieler

Krankenhäuser transportiert. Während der Rettungsarbeiten wurde die

Einsatzstelle durch die Feuerwehr ausgeleuchtet.



Im Einsatz waren der Löschzug der Hauptwache, drei Rettungswagen,

ein Notarzt sowie mehrere Streifenwagen der Polizei.









Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell